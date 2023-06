Pelo menos 31 mortos em explosão num restaurante na China

Uma explosão num restaurante na região de Ningxia, no noroeste da China, fez 31 mortos, na noite desta quarta-feira. A informação foi avançada pela agência Reuters, que cita meios de comunicação chineses.Entre as vítimas mortais estão estudantes e idosos. Há ainda a registar sete feridos, sendo que um destes se encontra em estado crítico.O incidente foi desencadeado por uma fuga de gás no estabelecimento. No local estivera mais de cem efetivos, tendo as operações de busca e salvamento durado até às 4h00 da manhã de quinta-feira.