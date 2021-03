Pelo menos 32 pessoas morreram e 66 outras ficaram feridas esta sexta-feira na colisão de dois comboios de passageiros em Sohag, no sul do Egito, anunciou o Ministério da Saúde.

"Trinta e dois cidadãos morreram e 66 outros ficaram feridos na colisão de dois comboios em Tahta, no distrito de Sohag", a cerca de 460 quilómetros a sul do Cairo, segundo um comunicado do ministério.

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #???? #????? #???? #?????? pic.twitter.com/pf6TJAuxj5