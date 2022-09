Pelo menos 32 pessoas morreram e várias dezenas estão desaparecidas, após o naufrágio de um barco que transportava peregrinos hindus num rio no norte do Bangladesh, no domingo, anunciou esta segunda-feira a polícia.

Mais sete corpos foram encontrados esta manhã por equipas de resgate no rio Karotoa, perto da cidade de Boda, no norte do Bangladesh, disse o chefe da polícia distrital, Sirajul Huda.

O barco transportava cerca de 90 pessoas, "três vezes a sua capacidade", segundo Huda.