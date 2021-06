Pelo menos 324 mil crianças morreram em conflito no nordeste da Nigéria, segundo a ONU

O conflito de 12 anos entre o exército nigeriano e grupos 'jihadistas' no nordeste da Nigéria causou a morte direta ou indireta de cerca de 350.000 pessoas, incluindo 324.000 crianças, segundo uma estimativa divulgada esta quinta-feira pelas Nações Unidas.

"Estimamos que, no final de 2020, o conflito tenha causado a morte de 350.000 pessoas, incluindo 314.000 de causas indiretas", avança o relatório "Survey of the Development Consequences of the Conflict in Northeastern Nigeria", divulgado esta quinta-feira.

"Estimamos que 90% das vítimas deste conflito, ou 324.000, são crianças com menos de 5 anos", afirma-se no documento das Nações Unidas.