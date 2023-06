Pelo menos 34 mortos devido a onda de calor no norte da Índia

Pelo menos 34 pessoas morreram nos últimos dois dias devido à onda de calor que afeta o estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, tendo os mais velhos sido aconselhados a permanecerem em casa, disse este sábado fonte médica.

Os mortos tinham todos mais de 60 anos e apresentavam problemas de saúde pré-existentes que podem ter sido agravados pelo calor intenso, disse o médico-chefe do distrito de Ballia, Jayant Kumar, justificando o apelo a que os residentes com mais de 60 anos permaneçam em casa durante o dia.

As mortes ocorreram no distrito de Ballia, cerca de 300 quilómetros a sudeste de Lucknow, a capital do estado de Uttar Pradesh, tendo 23 mortes sido registadas na quinta-feira e 11 na sexta, disse o médico à Associated Press (AP).