Pelo menos 35 migrantes morreram afogados após bote afundar-se a caminho das Ilhas Canárias

Pelo menos 35 migrantes morreram afogados, esta quarta-feira, num bote que se afundou a caminho das Ilhas Canárias, em Espanha, de acordo com a organização Walking Borders, dedicada às migrações, citada pela Reuters. Entre as vítimas está uma criança.Segundo as organizações espanholas dedicadas às migrações Walking Borders e Alarm Phone, o bote transportava 59 pessoas. As autoridades conseguiram resgatar 24, numa operação de salvamento liderada por Marrocos e realizada a cerca de 88 milhas a sudeste da Ilha Gran Canaria, segundo disse à Reuters uma fonte do do serviço de salvamento marítimo espanhol.