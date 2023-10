Pelo menos 36 mortos em acidente numa mina no Cazaquistão

Pelo menos 36 mineiros morreram e dez continuam desaparecidos após um acidente numa mina no centro do Cazaquistão, segundo um novo balanço divulgado este domingo pelas autoridades locais.

O balanço anterior, realizado no sábado pelo Ministério de Situações de Emergência cazaque, indicava que 32 pessoas haviam morrido no acidente e que 14 continuavam desaparecidos.

De acordo com as autoridades locais, havia 252 trabalhadores na mina de carvão, que se localiza perto de Karaganda, no centro do Cazaquistão, na altura do acidente, causado por um incêndio, devido a uma explosão de metano.