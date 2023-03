Pelo menos 37 migrantes mortos num incêndio na fronteira com os EUA

Pelo menos 37 migrantes morreram num incêndio numa delegação do Instituto Nacional de Migração (INM) mexicano, em Cidade Juárez, na fronteira do México com os Estados Unidos, disseram esta terça-feira várias fontes à agência de notícias EFE.

Na zona do incêndio, perto do Rio Grande, na área que divide México e os Estados Unidos, a agência EFE pode verificar dezenas de sacos com os corpos dos migrantes que morreram.

As autoridades mexicanas ainda não emitiram uma declaração oficial sobre o incidente, mas espera-se que o Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, fale esta terça-feira sobre o caso durante uma conferência de imprensa.