Pelo menos 39 mortos em acidente de autocarro no Panamá

Pelo menos 39 pessoas morreram no Panamá quando um autocarro que transportava migrantes se despenhou na quarta-feira, a caminho dos Estados Unidos, disseram as autoridades panamianas.

O acidente que causou 28 feridos ocorreu em Gualaca, na província de Chiriqui, a cerca de 400 quilómetros a oeste da capital. Dentro do autocarro estavam 66 pessoas incluindo o condutor e o assistente.

Os migrantes "estavam a ser transportados de Darien (zona de selva na fronteira com a Colômbia) para um albergue", disse o Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.



"O governo apresenta as suas condolências às famílias dos mortos neste acidente e reitera o seu compromisso de continuar a fornecer ajuda humanitária e condições decentes para lidar com a migração", afirmou o Presidente no twitter.





Desde o início de 2023, cerca de 33.000 pessoas atravessaram a zona de selva, Darien.