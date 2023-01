Pelo menos 40 pessoas morreram depois de um autocarro ter caído de uma ponte no sudoeste do Paquistão, informaram este domingo as autoridades.

"Os corpos sem vida estão irreconhecíveis", disse Hamza Anjum, um funcionário distrital em Lasbela, província do Baluchistão, onde ocorreu o acidente.

A mesma fonte disse que três sobreviventes tinham sido resgatados do autocarro que transportava 48 pessoas e explodiu após a queda.