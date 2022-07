Pelo menos 44 dirigentes sindicais assassinados em cinco anos na Venezuela

Pelo menos 44 dirigentes sindicais foram assassinados na Venezuela em cinco anos, segundo dados do último relatório do Observatório para a organização não-governamental Defesa da Vida (Odevida), que alertou para um aumento da política antissindical local.

"Entre 2015 e 2020, a Odevida registou 82 casos de violência contra pessoas defensoras dos direitos laborais e líderes sindicais. Entre eles, 44 casos de homicídio, um deles alegadamente relacionado com a ação do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas [Cicpc, antiga Polícia Técnica Judiciária]", denuncia-se no documento.

No relatório, "Violência contra os líderes sindicais: o retrocesso da classe operária na Venezuela" explica-se ainda que foram registados "28 casos de detenções arbitrárias, cinco de ameaças ou intimidação, quatro casos de tentativa de assassinato e um caso de maus-tratos".