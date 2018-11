Pelo menos 44 soldados e nove agricultores mortos em ataques do Boko Haram na Nigéria

Estado Islâmico na África Ocidental mataram pelo menos 44 soldados em ataques a três bases militares no fim-de-semana.

O grupo de rebeldes extremistas Boko Haram matou 44 soldados em ataques numa base militar e nove agricultores no nordeste da Nigéria, desde o fim-de-semana, numa nova demonstração de força a três meses da eleição presidencial, foi esta terça-feira divulgado.

Segundo fontes de segurança, homens do Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP) mataram pelo menos 44 soldados em ataques a três bases militares no fim-de-semana.

Só o ataque a uma base em Metele, uma aldeia remota perto da fronteira com o Níger, provocou, no domingo, 43 mortos, de acordo com um oficial do exército sob condição de anonimato, que indicou na segunda-feira, não ter o balanço.