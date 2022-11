Pelo menos 45 milhões de pessoas votaram antecipadamente nas eleições intercalares dos EUA

Mais de 45 milhões de pessoas votaram antecipadamente em pelo menos 47 estados norte-americanos, nas eleições intercalares que se realizam esta terça-feira, mas este número deverá aumentar à medida que chegam boletins de voto por correspondência.

O estado do Texas registou o maior número de votos iniciais, com mais de 5,4 milhões, seguido da Florida, com mais de 4,9 milhões, e Califórnia, com mais de 4,7 milhões votos, segundo dados fornecidos pelas organizações Edison Research e Catalyst.

O número de votos antecipados deverá continuar a aumentar à medida que as autoridades eleitorais atualizam a contagem de votos por correio, mas este número já supera o que foi verificado, neste modelo, nas recentes eleições nos Estados Unidos.