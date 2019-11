Pelo menos 48 mortos e 144 mil afetados no Quénia pelas inundações

Pelo menos 48 pessoas morreram e cerca de 144 mil foram afetadas pelas inundações causadas por chuvas torrenciais constantes, de acordo com o Escritório de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA).

As chuvas das últimas semanas provocaram inundações repentinas e deslizamentos de terra em pelo menos 25 condados, principalmente no norte do país, matando pelo menos 48 pessoas e destruindo infraestruturas importantes.

Segundo o Centro Nacional de Gestão de Catástrofes (NDOC) queniano, há 17 mil pessoas desalojadas, sendo que o centro de refugiados em Dabaab, o maior do mundo e situado na fronteira com a Somália, foi também atingido pelas chuvas, afetando a vida das 200 mil pessoas que abriga.