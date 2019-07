Pelo menos 50 pessoas morreram e 30 estão desaparecidas nas cheias no Nepal

Pelo menos 50 pessoas morreram e mais 30 estão desaparecidas no seguimento das fortes chuvadas e deslizamentos de terra que se registaram no Nepal e também na Índia e Bangladesh nos últimos dias, anunciaram as autoridades.

De acordo com o Centro Nacional de Operações de Emergência do Nepal, desde sexta-feira que a chuva não para de cair, o que levou à subida dos rios e à derrocada de lama das margens, causando destruição e tornando intransitáveis nove autoestradas do país.

O mau tempo que se faz sentir impediu a descolagem dos helicópteros de socorro, com os funcionários dos serviços de emergência a tentarem reparar as torres de comunicação e a desimpedir as estradas.