Pelo menos 50 pessoas raptadas na Nigéria

Pelo menos 50 pessoas foram raptadas no domingo por homens armados no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, informaram hoje as autoridades policiais, que anunciaram também a morte de quatro pessoas durante o ataque.

Em conferência de imprensa citada pela agência espanhola de notícias, a Efe, o porta-voz da polícia do estado nigeriano de Zamfara, Mohammed Shehu, adiantou que os atacantes chegaram em grande número e invadiram a localidade de Goran Namaye, matando quatro pessoas.

Shehu disse que um contingente policial foi deslocado para a zona e que foi ordenada uma operação imediata de busca e resgate das vítimas.