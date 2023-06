Pelo menos 59 mortos em naufrágio na Grécia

Pelo menos 59 migrantes morreram, esta quarta-feira, na sequência de um naufrágio na Grécia. O barco vinha sobrelotado e acabou por afundar, informa a Reuters."Receamos que o número de mortes seja superior", disse um funcionário do Ministério da Marinha grega, citado pela agência de notícias.O barco foi detetado, pela primeira vez, esta terça-feira, por um navio da guarda costeira da Grécia. Os migrantes que estavam no convés negaram ajuda e continuaram a viagem.Poucas horas depois, o barco virou e afundou-se, tendo começado uma operação de busca e salvamento. Até às 12h00 tinham sido resgatadas 104 pessoas.A maioria dos tripulantes são oriundas do Egito, Síria e Paquistão. Ainda não se sabe ao certo quantas pessoas seguiam naquele barco.O acidente já é considerado o naufrágio mais mortífero deste ano na Grécia.