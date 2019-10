Pelo menos 63 mortos em dois dias de protestos no Iraque

Pelo menos 63 pessoas foram mortas no Iraque nas últimas 48 horas em manifestações violentas contra o Governo, em Bagdad e no sul do país, indicou hoje a comissão governamental dos direitos humanos.

Segundo essa comissão, a maioria das mortes ocorreu nas províncias de Missane e Zir Qar, no sul do país, onde os manifestantes atacaram ou incendiaram sedes de partidos, de grupo armados e gabinetes de dirigentes.

A contestação decorreu até agora em duas fases. A primeira entre 1 e 6 de outubro provocou, segundo números oficiais, 157 mortos, quase todos manifestantes.