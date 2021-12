Pelo menos 70 mortos devido à passagem de tornado no Kentucky, EUA

Um conjunto de tornados atingiu seis estados dos EUA, matando mais de 70 pessoas no estado de Kentucky. Os tornados deixaram um rastro de casas e empresas destruídas ao longo 320 quilômetros, por onde passou, anunciara as autoridades este sábado.

Pelo menos quatro tornados passaram durante a noite em vários locais do estado norte-americao do Kentucky, causando danos significativos. O primeiro tornado viajou mais de 365 quilómetros em todo o estado, disse o governador do Kentucky, Andy Beshear.

Em entrevista, o governador admite que "o número de mortos pode ultrapassar os 100".

"O nível de devastação é diferente de tudo que eu já vi", disse Beshear. "Tínhamos a certeza de que perderíamos mais de 50 cidadãos, agora tenho certeza de que esse número aumentou para 70. Pode de facto acabar por ultrapassar os 100 antes do dia terminar".

Dois trabalhadores do armazém da Amazon encontrados mortos após passagem do tornado



Pelo menos dois trabalhadores dos armazéns da Amazon.com Inc, que desabou perto da cidade de St. Louis, no estado norte-americano do Missouri, morreram depois dos tornados e das fortes tempestades atingirem a área na noite de sexta-feira, confirmaram as autoridades locais.

Várias pessoas permaneceram desaparecidas enquanto as equipas de resgate procuram por mais trabalhadores que possam estar presos nas instalações em Edwardsville, Illinois, disse o chefe de polícia Mike Fillback aos jornalistas. Edwardsville disse que se acredita que cerca de 50 trabalhadores estivessem no armazém quando este foi atingido pelo tornado.

Pelo menos 30 trabalhadores foram transportados de autocarro do local e outros podem ter saído pelo próprio pé, disse o chefe da polícia.