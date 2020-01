Pelo menos 70 soldados pró-governamentais mortos em ataque no Iémen

Pelo menos 70 soldados pró-governamentais morreram no sábado num ataque de rebeldes houthis na mesquita do seu acampamento na província de Marib, a leste de Sanaa, no Iémen, informaram hoje médicos e militares.

Os mortos e feridos foram levados para o hospital na cidade de Marib, capital da província de mesmo nome, onde uma fonte médica disse que "pelo menos 70 soldados foram mortos".

O número confirmado por oficiais militares pró-governamentais que alegaram que o ataque foi lançado pelos houthis, rebeldes pró-iranianos que controlam grandes áreas no Iémen.