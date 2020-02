Pelo menos 700 pessoas em quarentena voluntária em Nova Iorque devido ao coronavírus

Pelo menos 700 pessoas que regressaram a Nova Iorque, nos Estados Unidos, após viagens à China foram colocados em quarentena voluntária devido à recente propagação do vírus mortal da China.Todos os passageiros que se voluntariaram a entrar na quarentena vão ficar em isolamento durante os próximos 14 dias. Apesar das medidas de precaução adotadas, nenhum dos voluntários apresentou sintomas de estar infetado com coronavírus.Recorde-se que pelo menos 14 pessoas nos Estados Unidos estão infetadas com coronavírus. O presidente dos EUA, Donald Trump, vai fazer esta quarta-feira um discurso sobre a propagação do vírus.