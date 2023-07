Pelo menos 96 detidos e 255 carros queimados na noite do feriado nacional francês

Pelo menos 96 pessoas foram detidas em diversos confrontos e 255 veículos foram queimados durante a noite do feriado nacional francês, entre sexta-feira e sábado.

Apesar das ocorrências, noticia a agência Efe, este ano o número de incidentes diminuiu em 40% face ao ano passado.

O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, apontou este sábado na sua conta do Twitter, ainda com número provisórios, a "queda significativa" nos danos materiais, e atribuiu-a "às forças da ordem, à sua presença e aos numerosos controlos preventivos realizados".