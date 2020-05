Pelo menos 97 pessoas morreram na sequência do acidente do avião da Pakistan International Airlines (PIA) que se despenhou em Carachi, no sul do Paquistão, anunciaram hoje as autoridades paquistanesas, em novo balanço.

As operações de resgate terminaram hoje de madrugada, disseram as autoridades.

Durante todo o dia de sexta-feira, equipas de resgate e moradores revistaram os escombros em busca de corpos.