Por Lusa | 08:25

Pelo menos cinco pessoas morreram e 13 ficaram feridas na sequência de um acidente marítimo na província indonésia de Kalimantan Setentrional, na ilha de Bornéu, segundo os serviços de emergência.

Os sobreviventes, vários deles em estado grave, foram internados em hospitais na cidade de Nunukan, no nordeste de Bornéu.

As autoridades ainda estão a investigar as razões da colisão que aconteceu esta sexta-feira à noite no Mar de Célebes.