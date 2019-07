Cinco mortos e dez feridos em novo atentado bombista no Afeganistão

Pelo menos cinco pessoas morreram esta quinta-feira e dez ficaram feridas em Cabul, num atentado bombista contra um autocarro que transportava funcionários do Governo afegão.

O ataque ocorreu pelas 8h10 (4h40 em Lisboa), quando um homem detonou explosivos contra um veículo que transportava funcionários do Ministério das Minas e do Petróleo afegão, disse o porta-voz da polícia de Cabul, Firdaws Faramarz.

Uma segunda explosão ocorreu ainda no mesmo local, informou, em comunicado, o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Nasrat Rahimi, sem avançar pormenores.