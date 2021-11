Pelo menos cinco pessoas morreram esta sexta-feira no Bangladesh na sequência de um incêndio que deflagrou numa fábrica de sapatos na cidade de Daca.

O incidente ocorreu na fábrica de sapatos Rafiq na antiga área de Swarighat em Dhaka, disse o bombeiro Rashed bin Khaled.

"Todos eles morreram de asfixia. As nossas oito unidades colocaram o fogo sob controlo no espaço de duas horas" e mais ninguém ficou ferido no acidente, acrescentou.