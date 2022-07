Pelo menos cinco pessoas morreram e 49 e ficaram feridas este sábado num sismo de 6 de magnitude, na escala aberta de Ritcher, registado no sul do Irão, disse a agência de notícias estatal iraniana.

O sismo abalou a província de Hormozgan, nomeadamente a localidade de Sayeh Khosh.

O terramoto ocorreu a dez quilómetros de profundidade, numa zona situada a 100 quilómetros a sudoeste do porto de Bandar Abbas, indicou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), que entretanto reviu a magnitude do sismo para 5,7.

Village completely destroyed after two consecutive earthquakes in Iran

The #earthquake occurred on July 1,2022 in southern Iran with a magnitude of 6.1,

Then two hours later a 5.7 magnitude earthquake followed a minute later by a 6.0 magnitude earthquake.

Hormozgan region. #Iran pic.twitter.com/xe3nmIfSEy