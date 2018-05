Vírus Nipah mata cinco pessoas na Índia

Pelo menos outras 94 estão em quarentena.

Por Lusa | 07:11

Pelo menos cinco pessoas morreram no sul da Índia devido ao vírus Nipah e perto de uma centena encontra-se atualmente em quarentena, declarou esta terça-feira um responsável local.

"Podemos confirmar que cinco pessoas morreram devido ao vírus Nipah" e que "94 pessoas em contacto com os afetados pelo vírus [que morreram] foram colocadas em quarentena, por precaução", declarou K.J. Reena, responsável pela vigilância sanitária do estado de Kerala, no extremo sudoeste do país.

O vírus Nipah, muito comum no Sul e no Sudeste Asiático, é transportado por morcegos, sendo fatal em 70% dos casos.