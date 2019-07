Pelo menos dez pessoas morreram na Nigéria após explosão de um camião

Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas quando tentavam roubar o combustível de um camião-cisterna na região central da Nigéria, divulgaram esta terça-feira os serviços locais de segurança.

De acordo com a agência France-Presse (AFP), o camião-cisterna sofreu um acidente na tarde de segunda-feira ao longo de uma estrada na vila de Ahumbe, no estado central de Benue (centro-leste da Nigéria). Os moradores locais então correram para recuperar o combustível do camião, mas este incendiou-se e explodiu.

"Tirámos pelo menos dez corpos dos escombros e mais de 50 pessoas ficaram feridas", disse o comandante da Comissão Federal de Segurança Rodoviária, em Benue, Aliyu Baba, em declarações à AFP.