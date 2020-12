Pelo menos dois mortos e 11 resgatados com vida em naufrágio ao largo do Vietname

Pelo menos duas pessoas morreram e 11 foram resgatadas com vida ao largo do Vietname, na sequência do naufrágio de um cargueiro, noticiou esta sexta-feira a imprensa local.

As autoridades vietnamitas continuam as operações de busca para tentar encontrar dois desaparecidos, um de nacionalidade chinesa e um cidadão vietnamita.

A forte ondulação registada ao largo da costa da província central do país, Binh Thuan, esteve na origem do naufrágio do navio, na quinta-feira à tarde, indicou o portal de notícias VNExpress.