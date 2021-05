Pelo menos dois mortos e 20 feridos em tiroteio à porta de bar em Miami, nos EUA

Duas pessoas morreram e pelo menos 20 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio, na madrugada deste domingo, à porta de um bar, em Miami. Segundo as autoridades, citadas pelo Miami Herald, um dos feridos está em estado grave e está hospitalizado.Os três atiradores, puxaram de armas de assalto e revólveres, e começaram a atirar para a multidão que se preparava para a festa, num bar, avança o CNN.Os atiradores estão em fuga e as vítimas estão hospitalizadas."Estes são assassinos que matam a sangue frio, vamos procurar justiça", escreveu no Twitter o diretor da polícia de Miami, Alfredo Ramirez.