Pelo menos dois mortos e 20 mil casas danificadas devido a ciclone Yaas na Índia

Pelo menos duas pessoas morreram esta quarta-feira na Índia devido à passagem do ciclone Yaas, que varre a costa oriental do país e que também causou danos em cerca de 20.000 casas, indicaram as autoridades.

"Uma das vítimas foi arrastada pelo mar (...) e a outra morreu após a sua casa desabar no distrito de East Midnapore", declarou Mamata Banerjee, primeira-ministra do estado de Bengala Ocidental, no leste do país.

Segundo a responsável, a estação balnear de Digha foi "submersa" por vagas da altura de um autocarro de dois andares.