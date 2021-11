Pelo menos dois mortos e um ferido em tiroteio num cemitério de Valência

Pelo menos duas pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida num tiroteio na província de Torrent, em Valência, Espanha esta segunda-feira.Segundo o El País, as vítimas mortais são dois homens, de 79 e 45 anos. Uma delas morreu após ser atingida a tiro e outra sofreu um ataque cardíaco. Ambas pertenciam a uma família de etnia cigana, chamada 'Los Bocanegra'. O ferido tem 20 anos e é filho de uma das vítimas.A rixa ocorreu na sequência de um desentendimento entre duas famílias, durante o Dia de Todos os Santos, e num momento em que várias pessoas se encontravam no interior do cemitério.A identidade do autor dos disparos ainda é desconhecida e as autoridades espanholas estão a investigar o caso.Em atualização