Pelo menos dois mortos e vinte feridos em tiroteio no Texas

Pelo menos duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas num tiroteio durante uma festa no The Party Venue, na cidade de Commerce, no Texas.



De acordo com o que avança o jornal The Scottish Sun, as autoridades norte-americanas ainda não divulgaram informações sobre este tiroteio, assim como é desconhecido o número de atiradores e se estão ou não em fuga.





No local do incidente estava a ser realizada um festa com centenas de estudantes da Texas A&M University.





O alerta para a ocorrência foi dado pouco depois da 00h00 (05h00 em Portugal Continental).



Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra a confusão e o pânico de algumas das pessoas após o tiroteio.





Developing: Mass Shooting at Texas A&M Commerce College Homecoming. Scene is secure but murder is still at large as of 1:28am. At least 3 killed 20+ injured. Will Update when we can.



What a nightmare, when will it be enough... pic.twitter.com/2QHcx5rBTX — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) October 27, 2019





Em atualização