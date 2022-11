Pelo menos duas pessoas morreram num aluimento de terras que arrastou 16 veículos no estado do Paraná, no sul do Brasil, avançaram na terça-feira as equipas de socorro.

O acidente ocorreu na noite de segunda-feira, na autoestrada que liga os estados do Paraná e Santa Catarina, junto à fronteira com a Argentina, no município de Guaratuba.

O aluimento de terras cortou o trânsito nos dois sentidos e arrastou para fora da autoestrada pelo menos dez carros e seis camiões, de acordo com um comunicado.