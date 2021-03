Confrontos entre autoridades e manifestantes em Bristol, no Reino Unido. 20 polícias ficaram feridos

A polícia e manifestantes envolveram-se em confrontos violentos este fim de semana em Bristol, no Reino Unido.Centenas de pessoas manifestaram-se contra o projeto de lei que promete dar mais poderes às autoridades perante manifestações não violentas. Pelo menos sete pessoas foram detidas e 20 polícias ficaram feridos.Aquele que seria um protesto pacífico tornou-se rapidamente num confronto, com membros do grupo "Kill the Bill" - criado devido à lei em causa - a tentarem invadir a esquadra de Bridewell. De acordo com o jornal Mirror, os manifestantes utilizaram grades e andaimes para afastar os polícias que tentavam controlar o protesto. Nas imagens partilhadas pela Reuters, é possível ver uma carrinha da polícia em chamas. Os manifestantes destruíram ainda alguns veículos estacionados nas proximidades e partiram janelas do edifício.

A secretária do Interior, Priti Patel, responsável pelo projeto de lei de policiamento, condenou a violência. Numa publicação na sua conta na rede social Twitter, Patel condenou a violência dos distúrbios.



"Cenas inaceitáveis ??em Bristol esta noite. O roubo e a desordem de uma minoria nunca serão tolerados. Os nossos polícias colocam-se em perigo para nos proteger a todos", tweetou.

Unacceptable scenes in Bristol tonight.



Thuggery and disorder by a minority will never be tolerated.



Our police officers put themselves in harms way to protect us all.



My thoughts this evening are with those police officers injured.