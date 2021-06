Pelo menos nove mortos em acidente de comboio no norte da China

Pelo menos nove pessoas morreram esta sexta-feira depois de um comboio ter atropelado trabalhadores da manutenção ferroviária na província de Gansu, no norte da China, noticiou a imprensa local.

O incidente ocorreu de madrugada na China, quando o comboio que liga Urumqi, no extremo noroeste do país, a Hangzhou, no leste, percorria o trecho próximo da cidade de Jinchang.

Até à data, não há pormenores sobre as circunstâncias que causaram o acidente. A imprensa oficial acrescentou que estão a decorrer os trabalhos de resgate.