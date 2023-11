Pelo menos nove mortos na República Dominicana devido às chuvas torrenciais

As autoridades da República Dominicana registaram nove mortos no desmoronamento de parte da parede lateral de um viaduto na capital, afetada pelas chuvas torrenciais que atingiram o país.

O chefe do Corpo de Bombeiros do Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme, disse que as vítimas foram retiradas de cinco veículos soterrados pela parede que caiu, por volta das 17h00 (22h00 de sábado em Lisboa).

Na sequência do incidente, as autoridades encerraram o viaduto central, bem como outras estruturas e túneis semelhantes na cidade, enquanto várias equipas trabalhavam na remoção dos destroços com maquinaria pesada.