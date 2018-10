Oito montanhistas morrem em tempestade de neve no Nepal

Tempestade ocorreu no Monte Gurja, no oeste do país.

Por Lusa | 07:35

Pelo menos oito pessoas, incluindo alpinistas sul-coreanos, morreram na sequência de uma tempestade de neve no Monte Gurja, no oeste do Nepal, anunciaram este sábado as autoridades do país.

"Oito pessoas, incluindo membros de uma expedição sul-coreana, morreram no oeste do Nepal, aparentemente por causa de uma tempestade de neve", disse o porta-voz da polícia Sailesh Thapa. Uma nona pessoa continua desaparecida.

Horas antes, as autoridades do país davam conta do desaparecimento de cinco alpinistas sul-coreanos e quatro guias nepaleses, depois de uma forte tempestade ter atingido o acampamento-base onde se encontravam.