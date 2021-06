Pelo menos oito mortos e 11 feridos em ataque no Paquistão

Pelo menos oito pessoas morreram, incluindo quatro soldados, e 11 ficaram feridas num ataque de rebeldes contra um posto militar em Quetta, no sudoeste do Paquistão, anunciou esta terça-feira o exército paquistanês.

O tiroteio ocorreu na segunda-feira à noite na zona de Pir Ismalil Ziarat, na província do Baluchistão, quando um grupo rebelde atacou um posto do Corpo de Fronteira, indicou.

No ataque, quatro soldados do Corpo de Fronteira morreram e "seis ficaram feridos", de acordo com um comunicado do gabinete de comunicação do Exército Paquistanês.