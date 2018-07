Pelo menos oito mortos e 46 desaparecidos no Japão devido a inundações

Cinco prefeituras estão sob alerta máximo pelo risco de inundações e aluimentos de terra.

Pelo menos oito pessoas morreram no Japão e 46 desapareceram, na sequência das chuvas torrenciais que afetam a metade sul do arquipélago, foi hoje anunciado.

Cinco prefeituras estão sob alerta máximo pelo risco de inundações e aluimentos de terra, indicou a agência meteorológica do Japão.

As prefeituras são as de Quioto, Hyogo, Tottori, Okayama e Hiroshima (oeste), onde foram registadas as oito vítimas mortais: seis homens e duas mulheres, com idades entre os 52 e os 90 anos, de acordo com os últimos dados da polícia e dos bombeiros, citados pela cadeia pública NHK.