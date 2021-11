Pelo menos oito mortos e vários feridos em festival de música nos EUA

Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos.





Pelo menos oito pessoas morreram e várias ficaram feridas, esta sexta-feira, no Festival Astroworld, emA informação é avançada pela Reuters que cita autoridades norte-americanas.O incidente terá ocorrido durante o concerto do cabeça de cartaz, o cantor Travis Scott, na noite de abertura do evento.O público, uma multidão de cerca de 50 mil pessoas, acumulou-se em frente ao palco e algumas pessoas foram esmagadas.O segundo dia do evento foi cancelado.Em atualização