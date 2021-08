Pelo menos oito pessoas morreram no sábado em inundações no Tennessee, no sul dos Estados Unidos, e dezenas estão desaparecidas, após fortes chuvas inundarem casas e estradas, anunciaram as autoridades.

Segundo o xerife do condado de Humphreys, um dos mais afetados, mais de 30 pessoas estarão desaparecidas.

Dois dos corpos recuperados eram de crianças, disse a mesma fonte, de acordo com a agência Associated Press (AP).