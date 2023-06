Pelo menos oito mortos em confronto entre grupos criminosos no México

Pelo menos oito pessoas morreram no México, na quarta-feira, num confronto entre supostos grupos criminosos no município de Guachochi, no estado de Chihuahua (norte), informaram as autoridades.

Foi lançada uma operação para dar resposta à denúncia "de um confronto armado na periferia da cidade de Guachochi", na tarde de quarta-feira, indicou, em comunicado, a Procuradoria Geral do estado de Chihuahua (FGE, na sigla espanhola), citando autoridades governamentais.

As primeiras versões indicam que os confrontos ocorreram às 14h00 locais (21h00 em Lisboa), quando vários homens armados de diferentes grupos criminosos se envolveram em tiroteios.