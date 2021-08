Pelo menos quatro feridos em ataque com faca em Tóquio

O suspeito fugiu, deixando para trás a arma branca e um telemóvel. Motivos do incidente são ainda desconhecidos.

O ataque ocorreu numa linha da ferrovia elétrica Odakyu na noite de sexta-feira no subúrbio de Setagaya, no sudoeste da capital do Japão.

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas num comboio em Tóquio esta sexta-feira, na sequência de um ataque com faca. Um dos atingidos ficou com lesões graves.Segundo fontes policiais, o ferido grave foi esfaqueada várias vezes, avançaram os meios de comunicação locais.