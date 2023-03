Helicóptero cai numa rua da cidade de São Paulo e mata quatro pessoas

Quatro pessoas morreram na tarde desta sexta-feira na sequência da queda de um helicóptero numa rua do bairro da Barra Funda, na zona oeste da cidade brasileira de São Paulo. O acidente aconteceu perto das 14 e 45 locais, 17 e 45 em Lisboa, por causas ainda não esclarecidas.

A aeronave despenhou-se na esquina entre duas ruas, a rua Pedro Luís Alves Siqueira e a rua James Holland. Os bombeiros enviaram nove viaturas para o local, mas ao chegarem já nada puderam fazer pelas vítimas.

Como a situação quando a notícia foi divulgada ainda era muito confusa no local, os bombeiros e a polícia não haviam indicado se todas as vítimas eram ocupantes do helicóptero ou se alguma foi atingida na rua. Não chovia no momento da queda e as condições de visibilidade e navegação aérea eram muito boas, por isso imagina-se que a queda da aeronave tenha sido provocada por alguma falha técnica.



O helicóptero, um modelo da marca Robinson usado em voos panorâmicos sobre São Paulo, tinha saído de São Paulo e voltava a esta cidade depois de uma ida até ao Guarujá, no litoral de São Paulo, e caiu a menos de dois quilómetros da pista do Aeroporto Campo de Marte, usado geralmente por helicópteros e pequenos jatos executivos. De acordo com testemunhas, o piloto fez manobras desesperadas e conseguiu desviar o aparelho dos grandes edifícios residenciais e comerciais da área e das avenidas mais movimentadas, e tentou fazer uma aterragem numa fábrica desactivada ali perto, mas acabou por cair.