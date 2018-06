Pelo menos quatro mortos em atentado contra reunião religiosa em Cabul

Até ao momento o ataque ainda não foi reivindicado.

Por Lusa | 09:03

Pelo menos quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas num atentado suicida que atingiu esta segunda-feira um centro religioso na capital do Afeganistão, disseram à Associated Press fontes policiais.

Ghafor Aziz, chefe do 5.º Distrito da Polícia de Cabul, disse que a explosão foi provocada por um bombista suicida e atingiu o acesso principal das instalações do Conselho de Ulemas Afegão, um centro religioso na capital do Afeganistão.

Até ao momento o atentado ainda não foi reivindicado.