Pelo menos quatro mortos em incêndios nos EUA. Bebé de um ano entre as vítimas

Uma criança de um ano morreu e os pais ficaram gravemente feridos na quarta-feira nos incêndios que continuam a devastar a costa oeste dos Estados Unidos, que fizeram ainda mais três mortos, anunciaram as autoridades.

A criança foi encontrada morta por equipas de socorro no estado de Washington, junto dos pais, gravemente queimados, informou o gabinete do xerife do condado de Okanogan. Os três procuravam fugir às chamas.

No norte da Califórnia, três pessoas morreram num incêndio que forçou milhares de pessoas a abandonar as suas casas.