Pelo menos quatro mortos em inundação de mina de carvão na China

Pelo menos quatro pessoas morreram na inundação de uma mina de carvão na província de Shanxi, no norte da China, informou esta quinta-feira a agência noticiosa oficial Xinhua.

O incidente ocorreu na madrugada de 27 de janeiro, embora o número de mortos só tenha sido confirmado na quarta-feira, de acordo com a Xinhua.

As autoridades locais suspenderam a exploração de carvão pela empresa Jushan, que operava a mina onde ocorreu o acidente, para resolver quaisquer problemas de segurança nos seus projetos.

As minas de carvão, material com o qual a China gera cerca de 60 por cento da sua energia, continuam a registar elevada taxa de acidentes no país, embora nos últimos anos o número de acidentes mortais tenha sido significativamente reduzido.