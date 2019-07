Pelo menos quatro mortos em operação policial contra pesca ilegal na Tanzânia

Pelo menos quatro pessoas morreram durante uma operação de repressão contra a pesca ilegal na ilha de Siza, lago Victoria, na Tanzânia, referiu esta terça-feira fonte oficial.Segundo o comissário regional de Mwanza, John Mongella, entre as vítimas mortas na noite de segunda-feira está um polícia e três residentes na ilha de Siza."Uma das vítimas é um experiente membro das autoridades pesqueiras no distrito de Ukewere, cujo nome não foi imediatamente estabelecido", afirmou Mongella durante uma conferência de imprensa na cidade costeira de Mwanza, junto do lago Victoria.Segundo a mesma fonte, citada pela agência Xinhua, o agente das autoridades morreu durante um ataque por residentes na ilha, sendo que durante os confrontos três destes foram abatidos pela polícia.O responsável admitiu que um outro agente da polícia ficou ferido nos confrontos.O lago Victoria, que atravessa Quénia, Tanzânia e Uganda e cuja bacia hidrográfica alcança Burundi e Ruanda, é abrigo de uma biodiversidade incomum.No ano passado, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) alertou que a fauna e a flora do lago estavam a ser "dizimadas", com cerca de 20% das espécies a enfrentarem a extinção.Esta situação é consequência de fatores como alterações climáticas, poluição industrial e agrícola e más práticas pesqueiras.